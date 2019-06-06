الان تتابع التحالف يعلن عن الاستجابة الفورية لنداء استغاثة من سفينة تجارية غربي ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاستجابة الفورية لنداء استغاثه من السفينة التجارية (NAVARINO) تقع غرب ميناء الحديدة. وقال في بيان صحفي: “نداء الاستغاثه يفيد بوجود حالة صحية حرجة لأحد افراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية”، مشيرًا إلى أن إحدى سفن قوات التحالف قدمت المساعدة الطبيه اللازمه للمريض وإخلائه. وتابع: “القيادة المشتركة للتحالف مستمرة بجهودها و بما ينسجم مع القيم الانسانية والأعراف الدولية”.

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