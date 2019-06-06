تهانينا| الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة في قياس 1440| استخرج الآن نتيجة قياس Qiyas شوال...

الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة في قياس 1440 الفترة الثانية على المركز الوطني للقياس، حيث أعلنت إدارة موقع المركز الوطني عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر” عن ظهور نتائج اختبارات قياس القدرات العامة الورقة الثانية ومن وقتها يبحث عن الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة في قياس 1440 الكثير من الطلاب والمعلمين بالمملكة العربية السعودية، وكانوا ينتظرون بشغفف نتائج القدرات برق الهوية حيث يعتبر قياس النتائج برقة الهوية من أكثر الخدمات التلا تشغل ذهنهم لمه يقدمه من خدمات بالمنظومة التعليمية، وهناك من يتابع نتائج القدرات 1440 بالسجل المدني، كما يريد العديد معرفة طريقة التسجيل في اختبارات قي المركز الوطني للقياس، وتهدف نتائج القدرات 1440 إلى ضبط المنظومة التعليمية بالمملكة وإعداد الكوادر في مختلف المجالات.

اختبار القدرات العامة في قياس 1440

يهدف اختبار القدرات العامة في قياس وغيره من الاختبارات التى يوفرها المركز الوطني بالمملكة العربية السعودية على قياس القدرات التحليلية والاستدلالية لدى الطلاب والطالبات، من أجل التعرف على مدى استيعاب الطالب للفهم، من خلال النقاط التالية:

استيعاب الطالب ومدى قدرته على فهم المقرر.

مدى إدراك الطلاب إلى العلاقات المنطقية.

مدى إدراك الطلاب على حل المسائل الرياضية القائمة على المفاهيم وأٌسس رياضية.

قياس استيعاب الطلاب على الاستنتاج.

والجدير بالذكر أن يجرى اختبار القدرات العامة في قياس بشكل لفظي وكلامي، حيث تطرح مجموعة من الأسئلة بطريقة تسلسل من الأسهل حتى الأصعب في أقسام، وعلى الطالب الإجابة في غضون 25 دقيقة لكل قسم منهما.

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رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة في قياس

يمكنكم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة في قياس من هنا وهو موقع المركز الوطني للقياس وعليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول.

كتابة رقم السجل المدني.

كتابة كلمة المرور.

ويجدر الإشارة إلى أن الموقع متاح أيضًا لتسجيل اختبارات قياس، ومتابعة كافة المعلومات عن المركز الوطني، ومن لم يستطيع الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة في قياس يترك ملاحظته وتعليق على هذا المقال وسوف نعمل على مساعدته في أقرب فرصة ممكنة.

تحديث| ظهرت نتائج قياس 1440 لجميع طلاب الثانوية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي،ويتابع أولياء الأمور نتيجة قياس عن شغف للاطمئنان على درجات ذويهم، وأعلنت النتيجة صباح اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 على موقع المركز الوطني للقياس والتحصيل.