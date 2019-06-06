نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية 2019 .. “اطلع” جداول تحصيل المخلفات...

أعلنت هيئة المرورعن نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية، وضعت جداول لتحصيل المخلفات والغرامات الجديدة على من يخالف مواد نظام المرور الجديد التى يتم تطبيقها لمواكبة العصر الحديث والتقدم التكنولوجي، وقد تم البدء فيها من يوم 27 نوفمبر 2018 ا للغرامات الواردة جداول المخالفات المرورية، وبات الجميع يتسائل عن نظام المرور الجديد من وقت إعلان مصدر مسئول بالهيئة عن أنه تم الانتهاء من التعديلات الجديدة لمواد القانون، ودخلت حيز التنفيذ على قانون المرور

نظام المرور الجديد بالسعودية 2019

ننشر جدول مخالفات المرور بتوضيح الغرامات المالية التى تتطبق على من يتجاوز السرعة المحددة على الطريق وفق الجدول التالي:

مواد نظام المرور الجديد بالمملكة

حدثت تعديلات على بعض مواد نظام المرور بالمملكة السعودية، فشمل نظام المرور الجديد تعديل 26 مادة مختلفة، فعدلت المادة رقم 1 والمادة رقم 2، والمادة 7 والمادة رقم 8، و المادة 16، والمادة 17، والمادة 20، والمادة 21، والمادة 36، والمادة 38، والمادة 41، والمادة 47، والمادة 50، والمادة 50 مكرر، والمادة 61، والمادة 62،والمادة 63، والمادة 64، والمادة 65، والمادة 68، والمادة 72،والمادة 73، والمادة 74، والمادة 75، والمادة 77، والمادة 79، وظلت باقى المواد كما هي بدون تغيير، وإليكم مواد نظام المرور الجديد على النحو التالي:

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قد أوضحنا كل شئ يخص نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية، ومن يريد الاستفسار عن أمر معين أوبند من بنود التعديلات المرورية عليه مخاطبتنا والتعليق لنا وسوف نعمل على شرحها ومساعدتهم في أقرب وقت ممكن.