، شكوى للأمم المتحدة: قطر اعتقلت وأخفت مواطنَيْن مصريَّيْن منذ 7 أشهر دون محاكمة أو اتهام ،

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قالت منظمة حقوقية دولية إنها ستقدِّم مذكرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنَيْن مصريَّيْن لمدة 7 أشهر دون محاكمة أو توجيه تهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان (تحالف) شريف عبد الحميد لموقع "سكاي نيوز عربية": إن الشبكة ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري خلال انعقاد الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 12 يوليو 2019 المقبل.
وكانت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات المندرجة ضمن شبكة "تحالف"، قد كشفت اعتقال السلطات القطرية المصريَّيْن علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ 7 أشهر، وهما الآن "رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما".
وذكرت المنظمة أن السلطات القطرية لم تُعلم أهالي المعتقلَيْن بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معهما.
وأطلقت المنظمة نداء دوليًّا عاجلاً للتدخُّل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلَيْن غير المتهمَيْن بشيء.
وحمَّلت المنظمة السلطات القطرية "كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما"، وطالبت "بعدم تعريضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية".
وقال عبد الحميد إن اثنَيْن من المحتجزين العرب السابقين في السجن ذاته الذي يقبع فيه المصريان قد أبلغا عن وجودهما.
والمعتقلان يخضعان للحبس الانفرادي، بحسب المعلومات التي توافرت حتى الآن.
شكوى للأمم المتحدة: قطر اعتقلت وأخفت مواطنَيْن مصريَّيْن منذ 7 أشهر دون محاكمة أو اتهامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06
قالت منظمة حقوقية دولية إنها ستقدِّم مذكرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنَيْن مصريَّيْن لمدة 7 أشهر دون محاكمة أو توجيه تهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان (تحالف) شريف عبد الحميد لموقع "سكاي نيوز عربية": إن الشبكة ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري خلال انعقاد الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 12 يوليو 2019 المقبل.
وكانت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات المندرجة ضمن شبكة "تحالف"، قد كشفت اعتقال السلطات القطرية المصريَّيْن علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ 7 أشهر، وهما الآن "رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما".
وذكرت المنظمة أن السلطات القطرية لم تُعلم أهالي المعتقلَيْن بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معهما.
وأطلقت المنظمة نداء دوليًّا عاجلاً للتدخُّل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلَيْن غير المتهمَيْن بشيء.
وحمَّلت المنظمة السلطات القطرية "كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما"، وطالبت "بعدم تعريضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية".
وقال عبد الحميد إن اثنَيْن من المحتجزين العرب السابقين في السجن ذاته الذي يقبع فيه المصريان قد أبلغا عن وجودهما.
والمعتقلان يخضعان للحبس الانفرادي، بحسب المعلومات التي توافرت حتى الآن.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
08:54 PM
منظمة حقوقية: الدوحة لم تُعلم أهالي المعتقلَيْن بأي تفاصيل.. ولم تسمح لهم بالتواصل معهما
قالت منظمة حقوقية دولية إنها ستقدِّم مذكرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنَيْن مصريَّيْن لمدة 7 أشهر دون محاكمة أو توجيه تهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان (تحالف) شريف عبد الحميد لموقع "سكاي نيوز عربية": إن الشبكة ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري خلال انعقاد الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 12 يوليو 2019 المقبل.
وكانت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات المندرجة ضمن شبكة "تحالف"، قد كشفت اعتقال السلطات القطرية المصريَّيْن علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ 7 أشهر، وهما الآن "رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما".
وذكرت المنظمة أن السلطات القطرية لم تُعلم أهالي المعتقلَيْن بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معهما.
وأطلقت المنظمة نداء دوليًّا عاجلاً للتدخُّل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلَيْن غير المتهمَيْن بشيء.
وحمَّلت المنظمة السلطات القطرية "كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما"، وطالبت "بعدم تعريضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية".
وقال عبد الحميد إن اثنَيْن من المحتجزين العرب السابقين في السجن ذاته الذي يقبع فيه المصريان قد أبلغا عن وجودهما.
والمعتقلان يخضعان للحبس الانفرادي، بحسب المعلومات التي توافرت حتى الآن.
، شكوى للأمم المتحدة: قطر اعتقلت وأخفت مواطنَيْن مصريَّيْن منذ 7 أشهر دون محاكمة أو اتهام ،
المصدر : الخليج 365
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