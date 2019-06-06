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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب سلطان بن عبدالعزيز الشريم، أمس الأربعاء، بزواجه في قصر قرية "ابن شريم".
حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء والقيادات، حيث قدموا للسلام على العريس وتهنئته بهذه المناسبة.
وتبارك "الخليج 365" للعريس "الشريم"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
"سلطان الشريم" يدخل القفص الذهبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06
احتفل الشاب سلطان بن عبدالعزيز الشريم، أمس الأربعاء، بزواجه في قصر قرية "ابن شريم".
حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء والقيادات، حيث قدموا للسلام على العريس وتهنئته بهذه المناسبة.
وتبارك "الخليج 365" للعريس "الشريم"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
07:46 PM
احتفل الشاب سلطان بن عبدالعزيز الشريم، أمس الأربعاء، بزواجه في قصر قرية "ابن شريم".
حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء والقيادات، حيث قدموا للسلام على العريس وتهنئته بهذه المناسبة.
وتبارك "الخليج 365" للعريس "الشريم"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
، "سلطان الشريم" يدخل القفص الذهبي ،
المصدر : الخليج 365
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