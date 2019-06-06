، مستودع تجار العراق والميناء البري للمملكة.. ماذا تعرف عن قرية لينة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - من أقدم قرى الجزيرة العربية.. ويعود تاريخها إلى عهد نبي الله سليمان

تقع قرية "لينة" على مسافة 105 كيلومترات إلى الجنوب من محافظة رفحاء، في الطرف الشمالي الشرقي من نوازي الدغم التي تعتبر امتدادًا لنفود الدهناء.

وتتوسط لينة بين النفود والحجرة، لتحتل موقعًا استراتيجيًا بين منطقة حائل والحدود الشمالية، وتعتبر من أقدم قرى الجزيرة العربية، حيث يعود تاريخها إلى عهد نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام.

وقال صاحب كتاب العرب: لينة ماء لبني أسد احتفره سليمان بن داود عليهما السلام، وذلك أنه كان في بعض أسفاره فشكا جنده العطش، فنظر إلى سبطر وهو أحد جنوده من الجن فوجده يضحك فقال: ما أضحكك؟ فقال: أضحكني أن العطش قد أضر بكم والماء تحت أقدامكم، فاحتفر لينة.

وتعرف لينة بالماء العذب في آبارها التي تصل إلى 300 بئر, وقد تغنّى الكثير من الشعراء بطيب مائها.

وقال "الحموي" في معجم البلدان: تزوجت امرأة من بني عبس في بني أسد ونقلها زوجها إلى ماء لهم يقال لها لينة، وهو موصوف بالعذوبة والطيب. كان زوجها عنيفًا فتركته واحتوت الماء فاختلعت، وتزوجها رجل من أهل بقعاء فأرضاها؛ فقالت:

ومن يهدِ لي من ماء بقعاء شربة

فإن له من ماء لينة أربعـا

لقد زادنــا وجدا ببقعــاء أننــي

وجدتُ مطايانـا بلينة ظلعـا

فمن مبلغ تِرْبي بالرمل أنني

بكيت فلم أترك لعيني مدمعا

وبقيت لينة منذ فجر الإسلام محطة فرعية من محطات طريق الحج العراقي يمر بها الكثير من الحجاج والتجار والمسافرين ويرتوون من مائها.

من ناحيته، قال عضو الجمعية التاريخية زاهي الخليوي لـ"الخليج 365": القرية تمثل في الماضي القريب أحد أهم حواضر المنطقة فقد كان يقطنها الكثير من البادية؛ لتوفر المياه في آبارها العذبة، ويوجد بها سوق للتبادل التجاري بين تجار المنطقة وتجار نجد والعراق أنشئ عام 1352هـ، ليتخذ فيه تجار العراق مخازن لهم فيه لتخزين المواد الغذائية وأنواع السلع التي يجلبونها من بلادهم، وتعرف هذه المخازن بـ(السيابيط) مفردها (سيباط) حتى بلغت قرابة 300 مح.

وأضاف: يعتبر سوق لينة من أكبر وأهم المراكز التجارية في المملكة في منتصف القرن الماضي، إذ كانت هي الميناء البري لها الذي ترده أنواع البضائع والأطعمة والملبوسات من الدول المجاورة.

وأردف: ظلَّ هذا السوق مستخدماً حتى عهدٍ قريبٍ، لتبقى أطلال هذا السوق المتمثلة بالمحلات المبنية من الطين والمظلات المصنوعة من سعف النخيل المعتمدة على أعمدة كبيرة شاهداً للتاريخ، بالإضافة للجامع الأثري الذي لازال شامخاً رغم تعاقب السنين.

وتابع: يوجد في لينة قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، حيث أنشئ بعد توحيد المملكة في عام 1354 ــ 1355هـ؛ ليكون مقرًا لإمارة لينة وماجاورها لما كانت المنطقة تابعة لإمارة حائل ولأميرها الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وتبلغ مساحة القصر حوالي أربعة آلاف متر مربع، وقد بني من الطين والحجارة، وأحيط بسور تحوطه أربعة أبراج دائرية الشكل في أركانه الأربعة تستخدم للحراسة والمراقبة، ويتوسط السور بوابة كبيرة مصنوعة من الخشب في جهة الجنوب، أما من الداخل فقد قسم إلى غرف خاصة لسكن الأمير وأسرته .

وقال "الخليوي": يوجد مكان خاص للضيافة واستقبال العامة، ويوجد في القصر أيضًا بئر تمده بالمياه، كما يوجد به أسطبل مخصص لخيل الأمير ، وفي وسط القصر فناء واسع تطل عليه معظم الغرف.

وأضاف: اليوم تزينت لينة بالمباني الحديثة، والطرق المسفلتة، والأرصفة المنارة، والحدائق الغناء، والمناظر الجميلة.