جماعة الحوثي تسقط طائرة في نجران السعودية

اسقطت جماعي "أنصار الله" الحوثيون اليوم الخميس طائرة تتبع للتحالف في مدينة نجران السعودية، حيث كانت في مهام استطلاعية.

وقال المركز الإعلامي التابع لـ"أنصار الله" : "مقاتلو أنصار الله تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع قبالة السديس في قطاع نجران"، فيما لم يذكر الموقع كيف تمت، وما نوع الطائرة التي تم إسقاطها، وهل هي طائرة من دون طيار أم مأهولة بطيار.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015. "وفق سبوتنيك".

و تدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.