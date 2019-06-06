بالصور.. برامج متنوعة في احتفالية «تنمية عين بن فهيد» بالعيد

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعين بن فهيد في محافظة الأسياح، برنامج «عيد في حينا ٤٠»، تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة.

وشمل البرنامج العديد من البرامج المفيدة والمتنوعة شملت أفراد المجتمع ومن أهمها: فعاليات ليلة العيد، حيث تم توزيع هدايا العيد والورود والقهوة على زوار المحافظة، ومصليات العيد توزيع الحلويات والقهوة على المصلين، ومشاركة الأهالي أعيادهم وتوزيع الهدايا على الأطفال، وكذلك مهرجان الألعاب المائية والبالونات، أول أيام العيد ومسرح الطفل والأسرة ثاني أيام العيد بمشاركة الفرق الترفيهية زيارة المرضى وكبار السن وتوزيع الهدايا عليهم.

ووجد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من الأهالي والزوار، وتمَّ بمتابعة من محافظ الأسياح محمد العريفي ووكيل المحافظة ناصر الناصر، وبرعاية من بلدية الأسياح ومتابعة رئيس البلدية عبدالمحسن العمار.

وجسَّد هذا العمل تفاعل مجلس إدارة اللجنة ممثلًا برئيس اللجنة حمود بن منديل الفهيد ونائب الرئيس حمد بن تركي الفهيد وأعضاء المجلس .