بالصور.. سفير أمريكا بالسعودية يزور متحف المصمك

زار السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد، متحف المصمك بمدينة الرياض، حيث كان في استقباله ناصر العريفي مدير المتحف.

واستمع السفير الأمريكي إلى شرح عن أهمية المصمك، ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة، والرياض بصفة خاصة، وتخليده لما قام به الملك عبدالعزيز من كفاح في توحيد الكيان العظيم للمملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك تجول السفير داخل قاعات المتحف، وشاهد ما يحتويه من صور، ولوحات، وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض.

وأبدى أبي زيد، في كلمةٍ كتبها في سجل كبار الزوار، إعجابه بتطور مدينة الرياض.

وفي ختام الزيارة قدَّم مدير المتحف لضيفه هدية تذكارية بهذه المناسبة.