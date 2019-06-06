بالصور.. العروض العالمية الشهيرة تلفت الأنظار وتستقطب رواد «موسم العيد»

شهدت الفعاليات النوعية التي يُقدِّمها «موسم العيد» هذا العام، بشكل استثنائي ولأول مرة على مستوى المنطقة، إقبالًا كبيرًا مع بداية أيام عيد الفطر المبارك.

وبرزت عروض السيرك العالمية الشهيرة التي أبهرت الأطفال ورسمت الابتسامة على وجوه الحاضرين، كما لفت الأنظار عرض نجم ألعاب الخفة للأمريكي الشهير روب ليك أبرز نجوم جوت تالنت في أمريكا للموسم الماضي.

كما خطف الأنظار العرض الموسيقي «من الستين للحين»، الذي حلّق بالحضور في سماء النغم الأصيل، عبر استعراض أجمل المحطات الغنائية خلال العقود الفنية الماضية وحتى الآن.

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يُذكر أنَّ «موسم العيد» لهذا العام انطلق ولأول مرة تحت مظلة «مواسم السعودية» بهوية بصرية موحدة وشاملة صممت بإبداع لإعادة البهجة والسعادة الخاصة بعيد الفطر على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، في جميع مناطق المملكة، وتمَّ من خلالها إقرار أكثر من ٩٠٠ عرض حول المملكة وما يزيد عن ٣٠٠ فعالية، على مدى خمسة أيام، وكان الإقبال منقطع النظير على جُل الفعاليات والأنشطة والبرامج.

وشكلت عروض السيرك والعروض الترفيهية العالمية الحدث الأبرز؛ نظرًا للشهرة العالمية الواسعة التي تحظى بها، وانتقالها من الشاشة للإبهار على أرض الواقع لتصنع بصمة واضحة في ذاكرة «هذا العيد»، ومن أبرز تلك العروض ما قدَّمه سيرك أمريكانو، وصالون، وهوليوود، وسيرك دهش والسيرك الإفريقي.

كما برز من العروض العالمية بجانب عرض ألعاب الخفة للنجم روب ليك؛ كل من أوركسترا هاري بوتر، وشادو لاند، ولافيرتا، بينما قدم العرض الموسيقي الوطني «من الستين للحين» لمحة عن قدرة الكوادر الفنية السعودية على صناعة أقوى العروض الترفيهية القادرة على صناعة النجاح وتصدير الفن السعودي لتجاوز الحدود الإقليمية إلى العالمية.