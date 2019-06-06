الان تتابع الرئيس الروسي يلتقي وزير الطاقة السعودي الخميس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 كشفت وثيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع الخميس مع وزير الطاقة السعودي الفالح ضمن قائمة المستثمرين العالميين. وسنوافيكم بالمزيد

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