الان تتابع إزالة 17486 طن من النفايات بمحافظتي جدة والطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

ضاعفت أمانة محافظة جدة ، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والمرادم جهودها لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة خلال شهر رمضان والعيد ، والتي بلغت أول أيام العيد 6486 طن بزيادة عن معدل التولد اليومي للنفايات والمقدر بـ 5400 طن يوميا ، وذلك بنسبة زيادة 17% .

وسجلت كمية النفايات المنزلية 5080 طن في اليوم بزيادة عن معدل التولد اليومي للنفايات ، والذي يقدر بنحو 3300 طن يوميا بنسبة زيادة قدرها 64% ، وبلغت النفايات التجارية 1406 طناً ، وسجلت النفايات ذات الأحجام الكبيرة 1786 طنا.

في حين حشدت أمانة جدة 5424 عامل نظافة للعمل على مدار الساعة وخصصت 422 ضاغط و 120قلاب للتعامل مع تزايد النفايات خلال الموسم ، ورفع المخلفات المنزلية والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة ونقلها لمردم النفايات ، ومعالجتها بيئيا وفق الأساليب العلمية المتبعة.

وفي إطار جهودها لتحسين المشهد البصري ، أزالت أمانة جدة خلال أول أيام العيد 325 لوحة دعائية مخالفة وطمست كتابات مشوهة للمظهر العام في 24 موقعا ، كما عالجت واستبدلت 44 حاوية نفايات تالفة داخل الأحياء ، فيما نفذت أعمال كنس والتقاط مبعثرات من الطرق بإجمالي 12.940 كم ، وإزالة أكثر من 800 ألف طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر .

ويأتي ذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال الإدارة العامة للنظافة والمرادم ، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة ، لاسيما خلال المواسم التي تتطلب تكثيف الجهود وحشد الطاقات.

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من جانبها، نفذت أمانة الطائف خطة النظافة لعيد الفطر المبارك والتي تجاوزت أكثر من 11 ألف طن من النفايات والمبعثرات من الأسواق والحدائق والمنتزهات العامة والأحياء والمواقع البرية ، وقد سجلت الأمانة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملموساً في كميات النفايات المنزلية والردود المنقولة إلى الطمر الصحي.

وتميزت خطة النظافة الموسمية بمرونتها في إعادة توزيع الحاويات ، ودعم عمل الفرق والضواغط ، ووجود البدائل الفورية عند الحاجة وفق ما يتطلبه الموقف ، ونشر المراقبين في كافة الأحياء والمواقع السياحية لمعالجة الملاحظات والبلاغات حال ورودها من خلال فرق العمل الميدانية، ويتم رفع تقارير يومية لمستوى الانتاجية والأداء للإدارة العامة للنظافة .

وأوضحت الأمانة ان فرق النظافة والكنس الشامل رفعت خلال الفترة الماضية أكثر من 2.5 الف طن من الاتربة والصخور التي جرفتها الأمطار والسيول إلى عرض الشوارع والطرق ، وبخاصة في القرى والتي تم فتح الطرق المؤدية إليها عبر آليات الأمانة ، كما عملت فرق مختصة تهيئة وتنظيف مصليات العيد في الطائف وضواحيها والقرى التابعة لها بالكنس وإزالة الحشائش وتسوية التربة وأعمال الرش والإصحاح البيئي.

ويخدم الطائف 5 مشاريع للنظافة تغطي الاحياء السكنية والضواحي والمراكز والقرى التابعة في كافة المحاور مع تشغيل مكثف للطمر الصحي بما يحقق النظافة المتكاملة لكافة المواقع ، واستمرار تقديم الجهود في مواقع كثافة الاقبال خلال أيام العيد.

وتتواصل جهود الأمانة لدعم أعمال التنظيف والصيانة لكافة مجمعات دورات المياه العامة (رجال ، نساء) في الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية والطرق ، وتوفير المياه والعمالة المتخصصة.

يذكر أن أمانة الطائف مستمرة في استنفار طاقاتها البشرية والآلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتنفيذ خطتها المتزامنة مع هذه المناسبة المباركة، في الرقابة الصحية والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال الصيانة والتأهيل والرقابة على المنتزهات والحدائق وسقيا الأشجار ، ومتابعة الأسواق والرقابة النظامية على المنشآت.