رابط الاستفسار عن المقطوعة… كيفية الاستفسار عن رصيد الضمان الاجتماعي شوال 1440

رابط الاستفسار عن المقطوعة، أكدت وزارة العمل السعودية علي الاستمرار في صرف المساعدات المقطوعة خلال شهر شوال الحالي وخلال الأشهر القادمة، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط والقوانين واللوائح الموضوعة من قبل الضمان الاجتماعي. وذلك من اجل تحسين الظروف المعيشية لكل الأفراد داخل المملكة. ولتحسين الدخل الشهري للكثير من الأسر المستحقة والمستفيدين لأسر السجناء والمطلقات والأرامل وغيرها من الأسر الفقيرة والتي تعول ولطلاب العلم من اجل مساعدتهم في دراستهم وفي جميع مراحلها التعليمية.

رابط الاستفسار عن المقطوعة

رابط الاستفسار عن المقطوعة، تم عمل رابط من اجل الاستعلام والاستفسار عن المقطوعة بطريقة سريعة وخاصة جدا. ومن خلال هذا الرابط يمكنكم الحصول علي كافة النتائج والاستعلام عن كافة الودائع والدفعات الموجودة في حسابتكم البنكية بطريقة إلكترونية سريعة. كما يمكنكم الاتصال علي خدمة العملاء( 19911) للتأكد من الحصول علي الدفعات والتأكد من الشروط الواجبة من اجل الحصول علي الدفعات المقدمة من وزارة الضمان الاجتماعي. يجب علي المتقدمين التسجيل في المقطوعة السنوية وكذلك تحديث البيانات بشكل مستمر من اجل توفير كافة البيانات التي تضمن لهم الحصول علي الدفعات المالية المستحقة.

كيف اعرف متي تنزل المقطوعة

الكثير من المتقدمين يتساءلون عن كيفية معرفة مواعيد نزول المقطوعة أو كيف اعرف متي تنزل المقطوعة. يمكنني القول انه يتم صرف المقطوعة لمرة واحدة أو عدة مرات لنفس الفرد خلال السنة الواحدة. كما يمكن صرفها لمن هم لديهم معاش ضماني وتصرف للعديد والكثير من اسر السجناء والمطلقات والأرامل ولمن غاب عنها زوجها لفترة زمنية طويلة ولا يوجد عائل لها. من اجل معرفة ومواعيد صرف المقطوعة يمكنكم متابعة الحسابات البنكية شهريا أو الدخول علي موقع المقطوعة باسمرار أو متابعة أخبار الضمان الاجتماعي بصورة مستمرة.

← إقرأ أيضاً: