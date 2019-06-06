موعد صرف حساب المواطن، يقوم موقع حساب المواطن الرسمي السعودي بتقديم خدمات متميزه بطرق سهله وبسيطه لجميع المتقدمين للحصول على الدعم، حيث أن البيانات يتم تسجيلها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج كام انه يتم تقديم الاعتراض على قيمة الدخل والاعتراض على عدم الأهلية ومعرفة حساب المواطن ان هناك من يستقبل الطلبات الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية من خلال الرابط، وقد تم إطلاق هذا برنامج حساب المواطن لهدف مساعدة الأسر والأفراد محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية لمساعدتهم على تحمل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بهدف رؤية المملكة 2030 من خلال مجموعه من الإصلاحات الاقتصادية الهامة، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة موعد صرف حساب المواطن الدفعة القادمة وطريقة الحصول على الدعم.

معايير الاستحقاق لبرنامج حساب المواطن

إجمالي دخل الأسرة (دخل رب الأسرة + دخول التابعين).

عدد أفراد الأسرة.

أعمار التابعين في حال وجود تابعين لرب الأسرة المتقدم بالطلب.

البيانات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية من هنا.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.

يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.

شروط الحصول على الدعم

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتم استثناء الزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والمتزوج بسعودية.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

يجب أن تكون جميع البيانات مطابقة لبيانات جهات الاختصاص.

ألا يكون المستفيد في دور الإيواء الحكومي أو السجن.

يستثنى حاملي بطاقة التنقل.

معرفة قيمة دعم حساب المواطن

أولا الدخول على موقع حساب المواطن.

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

عليك كتابة عدد أفراد الأسرة الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة وما فوق.

تسجيل إدخال الدخل الإجمالي للأسرة.

بعد ذالك سيظهر لك قيمة الدعم الخاص بك.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المواطن سعودي الجنسية أصل ومنشأ.

يتم استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.

المواطنين حاملو بطاقات التنقل.

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة وألا يقيم خارجها لمدة تزيد عن اكثر من 90 يوم خلال الـ12 شهر الماضية.

ألا يتواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون أو يكون قد سبق الحكم عليه في آي قضية مخلة بالأمانة والشرف.

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

تحديد معايير الاستحقاق على أساس إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

شروط حساب المواطن

يجب أن يكون المستفيد من سعودي الجنسية باستثناء الابنة.

والزوج غير السعودي المتزوج من أمراه سعوديه. Advertisements

والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

وحاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد مقيما بشكل دائم داخل المملكة.

عدم وجود المستفيد في أي ملاجئ أو سجون حكوميه.

تأكيد البيانات المفصح عنها ببيانات الأطراف المعنية.

الفئات المستفيدة من حساب برنامج المواطن

الأسر السعودية.

الأفراد المستقلين.

حاملي بطاقات التنقل.

‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

أهداف تطبيق حاسبة دعم حساب المواطن

مميزات هامه يحققها برنامج حساب المواطن لكل المستفيدين من البرنامج ومن اهم هذه الأهداف.

حالات وقف صرف الدعم الشهري .

معرفة قيمة مخصصات دعم حساب المواطن.

استبيان الفئات التي يمكنها الحصول على البدل المادي.

التعرف على سياسات حساب المواطن بشكل كامل.

بشكل كامل. استعلام أهلية الاستحقاق في البرنامج.

يهدف برنامج حساب المواطن إلى حماية أصحاب الدخل المنخفض والأسر الفقيرة من التأثير الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة والبدل يكون نقدا على حسب حالة الأسرة من عدد أفرادها ودخلها ويتم صرف البدل قبل اى تطبيق لأي إصلاحات تمس المواطن، وهذا جدول يوضح عدد افراد الأسرة الواحدة ومقدار المبلغ المدعم مقدار الدخل الشهر لكل اسره والتي يتم تقديمه من برنامج حساب المواطن السعودي.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

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