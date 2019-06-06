التعليم الرقمي في السعودية يعزز "الفصول الدراسية اللاسلكية"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

كشفت إحدى الجهات الرقمية المتخصصة، أن التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، يعزز من ازدهار التعليم الإثرائي النوعي، من خلال زيادة استخدام "الفصول الدراسية اللاسلكية"، عبر الأجهزة والتطبيقات التي تعمل بشبكة الـ Wi-Fi.

وبحسب جميل أحمد، المدير الإقليمي لشركة Aruba بالسعودية، إحدى شركات هيوليت باكارد إنتربرايز، سيعزز التعلم الرقمي في السعودية إنجازات الطلاب وسيلعب دورا حيويا في تحديث المناهج الدراسية، ونجاح المعلمين على المدى البعيد، وقال "إن القطاع التعليمي يعد أحد أهم أعمدة الرؤية التي تنص على جذب العقول المحلية والأجنبية وتزويدهم بكل ما يحتاجونه، وهو الدور الذي نعتزم الخوض فيه، وأن نلعب دورا رئيسا تمكينيا من خلال (الهندسة البنائية الأولى للهاتف النقال)، والتي تقوم بخلق شبكات أكثر ذكاء لطلاب أذكى".

Advertisements

وأثرت التحولات الرقمية على التعليم وبات تأثير الثورة الرقمية جليا، فالبيئة التعليمية تحضر الطلاب حاليا لبيئة العمل المستقبلية، حيث تبتعد الفصول الدراسية عن صف المكاتب إلى بيئة تعزز التعاون بين الطلاب والمعلمين والأجهزة التعليمية، وهو ما يطلق عليه "الفصول الدراسية الرقمية المحسنة"، فتستبدل الكتب النصية بالأجهزة النقالة لتوفير محتوى حديث بالوقت الفعلي، كما تتحول الاختبارات المطبوعة إلى تقييمات عبر الانترنت، وتستبدل أجهزة الكمبيوتر السلكية بمبادرات التعلم عن بعد التي تسمح للطلاب والمعلمين بإحضار أجهزتهم المنزلية (BYOD)، أو تقوم المدرسة. وتستضيف منصات SKYPE وGoogle Hangouts المجموعات الدراسية الجديدة.

وأكد جميل أحمد أن الفصول الدراسية الرقمية ستدعم التعليم في القرن الـ 21، عن طريق التعليم المبني على المشاريع 1:1، فسيكون عليها توفير الوصول إلى التطبيقات السحابية كتطبيقات google للتعليم وOffice 365 في أي مكان وزمان، وهي غرف صفية تسمح بسهولة بالدخول كمستخدم ضيف وتعزز التعاون بين الطلاب، كما تعطي الأولوية لتطبيقات التعلم المهمة، مثل التقييم عبر الانترنت، لذلك على خبراء تكنولوجيا المعلومات في المملكة التخطيط للمستقبل وبناء بنية تحتية للجيل القادم.

والجدير بالذكر أطلقت وزارة التعليم قبل عام تقريبا مبادرة "البوابة المستقبلية" للترويج للتعلم الرقمي وتغيير الإعدادت الكاملة للمدارس، نتيجة لفهم ضرورة التحول الرقمي للقطاع التعليمي، فوزعت أجهزة "آي باد" للطلاب والمعلمين في المدارس لتشجيعهم على المزيد من تقنيات التعلم والتعليم المعتمدة على التكنولوجيا، وعلى الرغم من أنها مبادرة نوعية إلا أنه يجب وضع الطبقات التأسيسية التي تبدأ بالأساسيات، كالاتصال، والأخذ بعين الاعتبار طبيعة تواجد الأجهزة النقالة في كل مكان، فإنه سيكون هناك القليل من التسامح من قبل الطلاب والمعلمين على السواء مع سوء أو تعطل الاتصال، حيث يعتمد تزويد بيئة تعلم متنقلة حقيقية على مرونة الشبكة والتغطية الشاملة ووجود استراتيجية المحمول الأولى.

وتدعو استراتيجية المحمول الأولى لشركة Aruba إلى توحيد تنقلية جميع الأشياء لإزالة العبء عن إدارة الوصول لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التعليمية، والشبكات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى إدارة وحماية التطبيقات والأجهزة المتنقلة، والجدير بالذكر تطبق أكثر من 2500 جامعة حول العالم الحلول الجاهزة لشركة Aruba للتنقلية والأمان وتكنولوجيا المعلومات، لتزويد الهيئات التعليمية والطلاب بتجربة التواصل الشبكي في أكثر الظروف تحديا، من قاعات المحاضرات إلى مختبرات الأبحاث والمرافق الرياضية.