محمد بن مسعود - الدمام - لمناقشة الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات حجاج الداخل عقد المجلس التنسيقي اجتماعًا مع هيئة الطيران المدني لمناقشة الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات الحج لحجاج الداخل. وقد مثل المجلس التنسيقي رئيس المجلس وعضو المجلس محمد عبدالله الرويس. وعقد الاجتماع مع مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للسياسات الاقتصاديه والنقل الجوي محمد العتيبي في مقر هيئة الطيران المدني في مدينة الرياض. وفي نهاية الاجتماع، قدم رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل التقرير السنوي لأعمال المجلس التنسيقي للتعريف بالأدوار التي يقوم بها المجلس التنسيقي في تمثيل القطاع. وقال: باسم قطاع حجاج الداخل، نشكر له عقد الاجتماع خلال أيام العيد بما يعكس مدى اهتمام المسؤولين وتفاعلهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام سبل الحج بالطيران. اجتماع بين المجلس التنسيقي ومساعد رئيس "الطيران المدني" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06 عقد المجلس التنسيقي اجتماعًا مع هيئة الطيران المدني لمناقشة الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات الحج لحجاج الداخل. وقد مثل المجلس التنسيقي رئيس المجلس وعضو المجلس محمد عبدالله الرويس. وعقد الاجتماع مع مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للسياسات الاقتصاديه والنقل الجوي محمد العتيبي في مقر هيئة الطيران المدني في مدينة الرياض. Advertisements وفي نهاية الاجتماع، قدم رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل التقرير السنوي لأعمال المجلس التنسيقي للتعريف بالأدوار التي يقوم بها المجلس التنسيقي في تمثيل القطاع. وقال: باسم قطاع حجاج الداخل، نشكر له عقد الاجتماع خلال أيام العيد بما يعكس مدى اهتمام المسؤولين وتفاعلهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام سبل الحج بالطيران. 06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 06:25 PM لمناقشة الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات حجاج الداخل لمناقشة الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات حجاج الداخل عقد المجلس التنسيقي اجتماعًا مع هيئة الطيران المدني لمناقشة الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات الحج لحجاج الداخل. وقد مثل المجلس التنسيقي رئيس المجلس وعضو المجلس محمد عبدالله الرويس. وعقد الاجتماع مع مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للسياسات الاقتصاديه والنقل الجوي محمد العتيبي في مقر هيئة الطيران المدني في مدينة الرياض. وفي نهاية الاجتماع، قدم رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل التقرير السنوي لأعمال المجلس التنسيقي للتعريف بالأدوار التي يقوم بها المجلس التنسيقي في تمثيل القطاع. وقال: باسم قطاع حجاج الداخل، نشكر له عقد الاجتماع خلال أيام العيد بما يعكس مدى اهتمام المسؤولين وتفاعلهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام سبل الحج بالطيران. ، اجتماع بين المجلس التنسيقي ومساعد رئيس "الطيران المدني" ،

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