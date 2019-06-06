السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية ترسل شحنة أدوية إلى غات ومخاوف من تزايد الإصابات



طرابلس 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم إرسال شحنة أدوية إلى مدينة غات جنوب غرب ليبيا التي تجتاحها السيول منذ الثالث من يونيو الجاري.

وقالت منسقة المنظمة بالجنوب، الدكتورة راضياء الجداوي، في تصريح صحفى اليوم، إن إرسال الشحنة جاء استجابة من مكتب المنظمة بالجنوب الليبي لأهل غات الذين يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا نتيجة السيول والأمطار، ومن المقرر أن يتسلمها مستشفى غات العام.

وعبرت المسؤولة بالمنظمة عن خشيتها من ظهور أمراض جديدة بالمدينة نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة.

ووجه عميد بلدية غات، قوماني محمد صالح، في وقت سابق اليوم نداء استغاثة عاجلاً إلى المنظمات الإنسانية والدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم الإنساني ومبعوثها في ليبيا لحماية المدنيين في مدينة غات.

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16:06ت م

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