مطاعم جازان في العيد .. دماء وجلود وروائح كريهة

2019-06-06

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي منطقة جازان تذمرهم واستياءهم من بعض المطاعم المخالفة في عدة محافظات بالمنطقة والتي لم تتقيد بالتعليمات حول منع ذبح المواشي والسلخ العشوائي داخلها ويمارسون نشاطهم بعيداً عن الأنظار؛ ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة المنبعثة داخل المطاعم وخارجها.

-موسم المناسبات:

وفي تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” تحدث يحيى دغريري قائلاً: يبدأ هذه الأيام موسم المناسبات والزواجات؛ ما يضطر صاحب المناسبة إلى شراء عدد كبير من المواشي والذهاب بها إلى المطاعم من أجل تجهيزها في وقت لاحق بدلاً من الذهاب بها إلى المسالخ والتي تشهد ازدحاماً كبيراً وعدم الانتظار طويلاً وتقوم بعض المطاعم باستقبال هذه المواشي ويُطلَب عليها سعر خاص من أجل تجهيزها بعيداً عن الرقابة والأنظار.

-روائح كريهة:

فيما يضيف خالد عواجي قائلاً: إن بعض المطاعم المخالفة تقوم بذبح هذه المواشي واستغلال حاجة صاحب المناسبة في مواقع ذات نظافة متدنية لا تتناسب وإعداد الولائم والمأكولات فضلاً عن ذلك بأن هناك عدة أشخاص مجاوري هذه المطاعم أصبحوا يشتكون من الروائح الكريهة المنبعثة من داخلها بالإضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض لعدم التزامها بالنظافة وإلقاء النفايات في مواقع مجاورة للمطعم دوني أدنى مسؤولية من تلوث البيئة

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-مواشٍ هزيلة ومريضة:

بدوره بين ماجد حدادي أن هناك أشخاصاً يقومون بشراء المواشي الهزيلة والمريضة نظراً لانخفاض أسعارها والذهاب بها إلى هذه المطاعم المخالفة بدلاً من الذهاب بها إلى المسلخ خوفاً من رفضها أو عدم ذبحها بعد الكشف عليها من الدكتور البيطري وتقوم هذه المطاعم باستقبالها مقابل مبلغ مالي معين وذبحها وتجهيزها في الوقت المحدد.

-مسالخ مخصصة:

من جانبه أوضح حسين مصرحي أن هناك مسالخ عديدة منتشرة في كل المحافظات ومخصصة في الذبح حتى لا تسبب إزعاجاً للآخرين، ولكن بعض المطاعم للأسف الشديد لا تلتزم بتلك التعليمات ولا بالاشتراطات الصحية، حيث إنه يمنع من أي مطعم استقبال المواشي إلا بعد ذبحها في هذه المسالخ وتقطعيها وتجهيزها قبل الذهاب بها إلى هذه المطاعم المخالفة.

-عشوائية متناهية:

أما منصور بجوي فأشار قائلاً: “إننا نأتي بشكل يومي إلى هذه المطاعم والمطابخ ونشاهد أشياء يرثى لها فتجد أن أغلب القائمين عليها من العمالة الوافدة والتي تبحث عن الكسب الوفير والسريع على حساب صحة المواطنين، حيث إن هذه المطاعم والمطابخ لا تلتزم بالاشتراطات الصحة العامة فتجد أن هذه العمالة تقوم بالذبح العشوائي في مسالخ تم إنشاؤها داخل المطاعم دون إشراف بيطري ودون رخصة مزاولة الذبح فيها”.

وناشد أهالي المنطقة عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة تكثيف الجهود المبذولة للرقابة وخاصة هذه الأيام مع كثرت المناسبات على هذه المطاعم والمطابخ المخالفة للأنظمة ومعاقبتها في الحال.