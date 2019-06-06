7 شركات أمريكية تمتلك تصاريح رسمية لتطوير البرنامج النووي السعودي

2019-06-06

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

كشف السيناتور تيم كين من ولاية فرجينيا، عن التطورات الجارية بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمملكة بخصوص نقل التكنولوجيا النووية للبلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لإيجاد مصادر متنوعة لتوليد الطاقة في البلاد.

Advertisements

تصاريح ترامب

وقال كين إن الإدارة الأمريكية منحت بالفعل الشركات الأمريكية المتخصصة التصاريح اللازمة لبدء العمل على نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأكد السيناتور الأمريكي أنه قد رأى بالفعل الموافقات المكتوبة التي منحتها الإدارة الأمريكية للشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا النووية، بما يعني أن هناك بالفعل تجهيزات واضحة لبدء التعاون الفعلي بين الرياض وواشنطن في مجالات تطوير الطاقة النووية.

تصاريح سابقة

وأشار كين إلى أن التراخيص تعتبر من بين سبعة منحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2017، حيث تعمل المملكة على تطوير أول مفاعلين نوويين.

وتم الكشف عن موافقات مشاركة التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية، والمعروفة باسم تراخيص الجزء 810، لأول مرة في مارس، وهي التراخيص التي ستسمح للشركات الأمريكية بمشاركة خططهم للعمل مع الرياض والمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا النووية.