بوتين: السعودية تريد سعراً للنفط أعلى من 65 دولاراً للبرميل

2019-06-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تختلف مع أوبك حول السعر العادل للنفط، لكن موسكو ستتخذ قراراً موحداً مع زملائها في أوبك بخصوص إنتاج الخام خلال الاجتماع المقرر عقده في الأسابيع المقبلة لبحث سياسة الإنتاج.

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ولفت بوتين إلى أن سعر النفط بين 60 و65 دولاراً للبرميل مناسب لموسكو، بينما تريد السعودية سعراً أعلى.

وأضاف أن قرار أوبك وحلفائها من مُصدري النفط يجب أن يأخذ في الحسبان انخفاض الإنتاج في إيران وفنزويلا، والمشكلات في ليبيا ونيجيريا.