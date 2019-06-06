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الان تتابع ٦ ملايين ريال قيمة مخالفات نظام العمل في الخبر والان مع التفاصيل
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خلال شهر مايو
واس - الخليج 365
أنهت الفرق التفتيشية في مكتب العمل بمحافظة الخبر خلال شهر مايو الماضي ما يزيد عن ١٩٤١ زيارة تفتيشية من خلال مفتشي ومفتشات المكتب .
وتبين خلال هذه الحملات التزام ١٣٢٢ منشأة، فيما جرت مخالفة ٦١٩ منشأة بقيمة مخالفات تجاوزت ٦ ملايين ريال.
وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أن هذه الحملات التفتيشية كانت للتأكد من التزام المنشآت بنظام العمل ، والتأكد من المنشآت الخاضعة لقرار التأنيث أو التوطين و تطبيقهم للنظام حسب توجيهات مقام الوزارة.
من جهته ذكر رئيس قسم التفتيش و الارشاد المهني في المكتب رائد الحربي أن هذه الحملات التفتيشية الميدانية تأتي ضمن الجهود والدور الذي يقوم به قسم التفتيش و الارشاد المهني لتعقب مخالفي انظمة العمل وضبط سوق العمل بالتعاون مع الجهات الشريكة ،آملين من المنشآت التقيد بالانظمة والتعليمات فيما يخص العاملين والمقيمين ونظاميتهم، داعياً الجميع للإبلاغ عن اي مخالفه عبر تطبيق معاً للرصد أو الاتصال على الهاتف المجاني ١٩٩١١.
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