، "الخطوط السعودية" تطير برحلاتها المنتظمة إلى مراكش بواقع 3 رحلات أسبوعياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الجاسر": استمرار التوسع في التشغيل الدولي لخدمة ضيوف الرحمن

دشنت الخطوط السعودية الوجهة الدولية الثانية "مراكش" بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من تدشين رحلاتها إلى "أثينا"، حيث بدأت اليوم الخميس تشغيل أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى "مراكش" ثاني وجهاتها في المملكة المغربية بعد الدار البيضاء وبواقع (3) رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد انطلاقاً من جدة.

وقد تم التدشين فجر اليوم بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من مسؤولي القطاعات التشغيلية في "السعودية" والجهات الحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتم تشغيل الرحلة الافتتاحية بعد احتفال مبسط بدأ بقص الشريط أمام البوابة المخصصة لمغادرة الضيوف المسافرين على الرحلة، وسلمهم مدير عام الخطوط السعودية الشهادات التذكارية بهذه المناسبة وودعهم بالورود والحلوى، في الوقت الذي اكتملت فيه الاستعدادات بمطار مراكش المنارة الدولي لتقديم جميع الخدمات للضيوف الواصلين على الرحلة والمغادرين في رحلة العودة، حيث تم توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية اللازمة لخدمة ضيوف "السعودية".

وأكد المهندس الجاسر أن تدشين الوجهة الثانية للخطوط السعودية في المغرب يعكس النمو المتواصل لحركة السفر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في ظل ما تشهده العلاقة بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر وتعزيز لأواصرها الوثيقة، وأضاف أن الخطوط السعودية تستحوذ على نصيب الأسد في حركة السفر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بما توفره من رحلات تستوعب الحركة المتنامية عبر أسطولها الحديث من الطائرات وبما توفره من خدمات تنال رضا الضيوف وتسهم في تزايد عددهم، منوهًا أن الخطوط السعودية نقلت خلال العام الماضي 2018م أكثر من "400" ألف ضيف على رحلاته بين المملكة والمغرب.

وأشار الجاسر إلى أن الخطوط السعودية ماضية قدمًا في التوسع في التشغيل الدولي عبر زيادة الرحلات والسعة المقعدية التي تشهد نموًا في حركة السفر ومنها المملكة المغربية، وتدشين وجهات دولية جديدة لتوفير خدمات النقل الجوي إلى المملكة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .



وكانت الخطوط السعودية قد بدأت تشغيل رحلاتها إلى المغرب في الأول من مارس عام 1967م برحلة أسبوعية واحدة تمر بعدة محطات قبل الوصول إلى وجهتها "الرباط" واليوم تسيّر "السعودية" الكثير من الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى المملكة المغربية يصل معدلها الأسبوعي إلى "19" رحلة قبل تدشين رحلاتها إلى مراكش، وذلك بخلاف الرحلات الإضافية التي يتم تشغيلها لاستيعاب وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وفي اليوم الذي يتم فيه تدشين الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى مراكش تغادر ثلاث رحلات مباشرة إلى الدار البيضاء عبر مطار المؤسس بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وغدًا الجمعة سيتم تشغيل أربع رحلات من جدة إلى الدار البيضاء، وبعد غدٍ السبت سوف يتم تشغيل "7" رحلات للخطوط السعودية في يوم واحد متجهة إلى كل من الدار البيضاء ومراكش، وفي موسمي الحج والعمرة تشغل الخطوط السعودية رحلاتها إلى "8" وجهات في المملكة المغربية للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين".