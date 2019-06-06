محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مشاركتها الفعالة في برامج الاحتفالات بالمنطقة قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وضمن مشاركته الفاعلة في برامج احتفالات عيد الفطر المبارك 1440هـ بتوزيع هدية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين.

وتم توزيع هدايا العيد على منسوبي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة والمرضى المنومين في بعض المستشفيات، وعلى مرتادي مواقع الاحتفالات بمدينة الرياض.

وكان فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أقام عدداً من مشاريع المسؤولية الاجتماعية يأتي من ضمنها برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات، وزيارة طلاب المدارس والجامعات، وذلك ضمن برامج توعوية بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ورعاية واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. Advertisements

"الأمر بالمعروف بالرياض" توزع هدايا العيد على المواطنين والمقيمين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06 قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وضمن مشاركته الفاعلة في برامج احتفالات عيد الفطر المبارك 1440هـ بتوزيع هدية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين.

وتم توزيع هدايا العيد على منسوبي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة والمرضى المنومين في بعض المستشفيات، وعلى مرتادي مواقع الاحتفالات بمدينة الرياض.

وكان فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أقام عدداً من مشاريع المسؤولية الاجتماعية يأتي من ضمنها برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات، وزيارة طلاب المدارس والجامعات، وذلك ضمن برامج توعوية بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ورعاية واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. 06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 04:52 PM ضمن مشاركتها الفعالة في برامج الاحتفالات بالمنطقة ضمن مشاركتها الفعالة في برامج الاحتفالات بالمنطقة قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وضمن مشاركته الفاعلة في برامج احتفالات عيد الفطر المبارك 1440هـ بتوزيع هدية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين.

وتم توزيع هدايا العيد على منسوبي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة والمرضى المنومين في بعض المستشفيات، وعلى مرتادي مواقع الاحتفالات بمدينة الرياض.

وكان فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أقام عدداً من مشاريع المسؤولية الاجتماعية يأتي من ضمنها برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات، وزيارة طلاب المدارس والجامعات، وذلك ضمن برامج توعوية بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ورعاية واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

، "الأمر بالمعروف بالرياض" توزع هدايا العيد على المواطنين والمقيمين ،

المصدر : الخليج 365

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