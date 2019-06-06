محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة. "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-06 نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة. 06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 Advertisements 04:45 PM تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة. ، "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.