جدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، اليوم، دعم بلاده من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة التي يمر بها اليمن.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور ومشاركة اليمن في مبادرة "الحزام والطريق" للموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية التي يتمتع بها.
وقال "يونغ" إن الجانب الصيني يأمل جديًا في أن يشارك اليمن في بناء "الحزام والطريق" بشكل عملي وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية".
وأضاف أن الحرب التي يشهدها اليمن بسبب الانقلاب حالت دون أن يشارك بشكل عملي في بناء "الحزام والطريق"، ولم يحوّل الموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية الغنية إلى المزايا الاقتصادية.
الصين تجدد دعمها لتخفيف الأزمة اليمنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-06
جدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، اليوم، دعم بلاده من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة التي يمر بها اليمن.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور ومشاركة اليمن في مبادرة "الحزام والطريق" للموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية التي يتمتع بها.
وقال "يونغ" إن الجانب الصيني يأمل جديًا في أن يشارك اليمن في بناء "الحزام والطريق" بشكل عملي وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية".
وأضاف أن الحرب التي يشهدها اليمن بسبب الانقلاب حالت دون أن يشارك بشكل عملي في بناء "الحزام والطريق"، ولم يحوّل الموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية الغنية إلى المزايا الاقتصادية.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
04:54 PM
من خلال مواصلة مبادرة "الحزام والطريق"
جدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، اليوم، دعم بلاده من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة التي يمر بها اليمن.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور ومشاركة اليمن في مبادرة "الحزام والطريق" للموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية التي يتمتع بها.
وقال "يونغ" إن الجانب الصيني يأمل جديًا في أن يشارك اليمن في بناء "الحزام والطريق" بشكل عملي وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية".
وأضاف أن الحرب التي يشهدها اليمن بسبب الانقلاب حالت دون أن يشارك بشكل عملي في بناء "الحزام والطريق"، ولم يحوّل الموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية الغنية إلى المزايا الاقتصادية.
، الصين تجدد دعمها لتخفيف الأزمة اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تجدد دعمها لتخفيف الأزمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.