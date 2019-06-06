، الأهازيج الوطنية والمسابقات التفاعلية تزينان احتفالات العيد بالجبيل ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انطلقت مساء أمس فعاليات عيد الفطر المبارك بمحافظة الجبيل، وذلك بساحة الاحتفالات في كورنيش الجبيل الشمالي بأركان متنوعة وأكثر من 25 لعبة حركية تفاعلية مبتكرة.
وشهد اليوم الأول من الاحتفالات إقبالاً من الأهالي والزوار الذين حرصوا على الحضور مع أطفالهم لمشاهدة الفعاليات والاستمتاع بالمسابقات والألعاب المتنوعة، فيما صدح مسرح الفعاليات بالأهازيج والأغاني الوطنية التي قابلها الحضور بالتفاعل في أجواء احتفالية مميزة.
وكانت لجنة المناسبات العامة التابعة لمحافظة الجبيل قد أعدت برنامجاً احتفالياً ترفيهياً بمناسبة عيد الفطر المبارك يتضمن الكثير من الفعاليات والمسابقات المتنوعة والتي تقام لأول مرة في المحافظة.
من جانبه هنأ محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر القيادة والأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، منوهًا بالجهود المبذولة لتجهيز موقع الحفل وتزيينه بما يتواكب مع احتفالات العيد.
وأكد العسكر حرص لجنة المناسبات العامة على التجديد في الفعاليات المقامة لهذا العام والابتعاد عن التكرار واختيار فعاليات مميزة تناسب مختلف فئات المجتمع.
يذكر أن احتفالات وفعاليات العيد بالجبيل تستمر حتى الثامن من شهر شوال وتتضمن فقرات وبرامج وألعابًا حركية ترفيهية، فيما يتم استقبال الزوار يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً.
الأهازيج الوطنية والمسابقات التفاعلية تزينان احتفالات العيد بالجبيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06
انطلقت مساء أمس فعاليات عيد الفطر المبارك بمحافظة الجبيل، وذلك بساحة الاحتفالات في كورنيش الجبيل الشمالي بأركان متنوعة وأكثر من 25 لعبة حركية تفاعلية مبتكرة.
وشهد اليوم الأول من الاحتفالات إقبالاً من الأهالي والزوار الذين حرصوا على الحضور مع أطفالهم لمشاهدة الفعاليات والاستمتاع بالمسابقات والألعاب المتنوعة، فيما صدح مسرح الفعاليات بالأهازيج والأغاني الوطنية التي قابلها الحضور بالتفاعل في أجواء احتفالية مميزة.
وكانت لجنة المناسبات العامة التابعة لمحافظة الجبيل قد أعدت برنامجاً احتفالياً ترفيهياً بمناسبة عيد الفطر المبارك يتضمن الكثير من الفعاليات والمسابقات المتنوعة والتي تقام لأول مرة في المحافظة.
من جانبه هنأ محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر القيادة والأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، منوهًا بالجهود المبذولة لتجهيز موقع الحفل وتزيينه بما يتواكب مع احتفالات العيد.
وأكد العسكر حرص لجنة المناسبات العامة على التجديد في الفعاليات المقامة لهذا العام والابتعاد عن التكرار واختيار فعاليات مميزة تناسب مختلف فئات المجتمع.
يذكر أن احتفالات وفعاليات العيد بالجبيل تستمر حتى الثامن من شهر شوال وتتضمن فقرات وبرامج وألعابًا حركية ترفيهية، فيما يتم استقبال الزوار يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
04:16 PM
بأركان متنوعة وأكثر من 25 لعبة حركية تفاعلية مبتكرة
انطلقت مساء أمس فعاليات عيد الفطر المبارك بمحافظة الجبيل، وذلك بساحة الاحتفالات في كورنيش الجبيل الشمالي بأركان متنوعة وأكثر من 25 لعبة حركية تفاعلية مبتكرة.
وشهد اليوم الأول من الاحتفالات إقبالاً من الأهالي والزوار الذين حرصوا على الحضور مع أطفالهم لمشاهدة الفعاليات والاستمتاع بالمسابقات والألعاب المتنوعة، فيما صدح مسرح الفعاليات بالأهازيج والأغاني الوطنية التي قابلها الحضور بالتفاعل في أجواء احتفالية مميزة.
وكانت لجنة المناسبات العامة التابعة لمحافظة الجبيل قد أعدت برنامجاً احتفالياً ترفيهياً بمناسبة عيد الفطر المبارك يتضمن الكثير من الفعاليات والمسابقات المتنوعة والتي تقام لأول مرة في المحافظة.
من جانبه هنأ محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر القيادة والأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، منوهًا بالجهود المبذولة لتجهيز موقع الحفل وتزيينه بما يتواكب مع احتفالات العيد.
وأكد العسكر حرص لجنة المناسبات العامة على التجديد في الفعاليات المقامة لهذا العام والابتعاد عن التكرار واختيار فعاليات مميزة تناسب مختلف فئات المجتمع.
يذكر أن احتفالات وفعاليات العيد بالجبيل تستمر حتى الثامن من شهر شوال وتتضمن فقرات وبرامج وألعابًا حركية ترفيهية، فيما يتم استقبال الزوار يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً.
، الأهازيج الوطنية والمسابقات التفاعلية تزينان احتفالات العيد بالجبيل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأهازيج الوطنية والمسابقات التفاعلية تزينان احتفالات العيد بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.