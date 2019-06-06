، الأهازيج الوطنية والمسابقات التفاعلية تزينان احتفالات العيد بالجبيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بأركان متنوعة وأكثر من 25 لعبة حركية تفاعلية مبتكرة

انطلقت مساء أمس فعاليات عيد الفطر المبارك بمحافظة الجبيل، وذلك بساحة الاحتفالات في كورنيش الجبيل الشمالي بأركان متنوعة وأكثر من 25 لعبة حركية تفاعلية مبتكرة.

وشهد اليوم الأول من الاحتفالات إقبالاً من الأهالي والزوار الذين حرصوا على الحضور مع أطفالهم لمشاهدة الفعاليات والاستمتاع بالمسابقات والألعاب المتنوعة، فيما صدح مسرح الفعاليات بالأهازيج والأغاني الوطنية التي قابلها الحضور بالتفاعل في أجواء احتفالية مميزة.

وكانت لجنة المناسبات العامة التابعة لمحافظة الجبيل قد أعدت برنامجاً احتفالياً ترفيهياً بمناسبة عيد الفطر المبارك يتضمن الكثير من الفعاليات والمسابقات المتنوعة والتي تقام لأول مرة في المحافظة.

من جانبه هنأ محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر القيادة والأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، منوهًا بالجهود المبذولة لتجهيز موقع الحفل وتزيينه بما يتواكب مع احتفالات العيد.

وأكد العسكر حرص لجنة المناسبات العامة على التجديد في الفعاليات المقامة لهذا العام والابتعاد عن التكرار واختيار فعاليات مميزة تناسب مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن احتفالات وفعاليات العيد بالجبيل تستمر حتى الثامن من شهر شوال وتتضمن فقرات وبرامج وألعابًا حركية ترفيهية، فيما يتم استقبال الزوار يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً.