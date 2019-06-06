، الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان حتى نقل السلطة لحكومة مدنية ،

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قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
قرار الاتحاد الأفريقي، جاء بعد عقد "مجلس السلم والأمن" التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، إثر التصعيد الأخير بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة التي تتمسك بالاعتصام لنقل السلطة إلى حكومة مدنية عقب فضه، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
وبدأ اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وخلال الاجتماع المغلق داخل مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي؛ بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.
الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان حتى نقل السلطة لحكومة مدنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06
قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
قرار الاتحاد الأفريقي، جاء بعد عقد "مجلس السلم والأمن" التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، إثر التصعيد الأخير بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة التي تتمسك بالاعتصام لنقل السلطة إلى حكومة مدنية عقب فضه، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
وبدأ اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وخلال الاجتماع المغلق داخل مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي؛ بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
04:18 PM
خلال الاجتماع المغلق داخل مقره في أديس أبابا
قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
قرار الاتحاد الأفريقي، جاء بعد عقد "مجلس السلم والأمن" التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، إثر التصعيد الأخير بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة التي تتمسك بالاعتصام لنقل السلطة إلى حكومة مدنية عقب فضه، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
وبدأ اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وخلال الاجتماع المغلق داخل مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي؛ بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.
، الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان حتى نقل السلطة لحكومة مدنية ،
المصدر : الخليج 365
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