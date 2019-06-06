، موقع الأخدود الأثري بنجران يجذب الزوار في إجازة عيد الفطر ،

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شهد موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران إقبالاً كبيرًا من قبل زوار وسكان المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن موقع الأخدود الأثري يعد من أبرز المواقع الأثرية بالمنطقة ويجذب عديدًا من الزوار من سكان وزوار المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للاطلاع على ما يحتويه من آثار تاريخية عريقة.
وأضاف آل مريح، أن المواقع الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية تشهد زيارات مستمرة خلال الإجازات والعطل الرسمية للاطلاع على ما تحتويه من آثار تاريخية وسياحية جعلتها مقصدًا ووجهة سياحية مميزة.
وأبان أنه تم تكليف موظفين مؤهلين من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة يقدمون شرحًا مفصلاً عما تحتويه تلك المواقع من آثار عريقة أسهمت في جذب الزوار.
وأشار إلى أن المنطقة تحتضن عديدًا من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية، وأبان أن من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وآبار حمى، وعديدًا من القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران وفي القرى والهجر، بالإضافة إلى عدد من المتنزهات والحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية.
موقع الأخدود الأثري بنجران يجذب الزوار في إجازة عيد الفطربندر آل عوض الخليج 365 2019-06-06
شهد موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران إقبالاً كبيرًا من قبل زوار وسكان المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن موقع الأخدود الأثري يعد من أبرز المواقع الأثرية بالمنطقة ويجذب عديدًا من الزوار من سكان وزوار المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للاطلاع على ما يحتويه من آثار تاريخية عريقة.
وأضاف آل مريح، أن المواقع الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية تشهد زيارات مستمرة خلال الإجازات والعطل الرسمية للاطلاع على ما تحتويه من آثار تاريخية وسياحية جعلتها مقصدًا ووجهة سياحية مميزة.
وأبان أنه تم تكليف موظفين مؤهلين من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة يقدمون شرحًا مفصلاً عما تحتويه تلك المواقع من آثار عريقة أسهمت في جذب الزوار.
وأشار إلى أن المنطقة تحتضن عديدًا من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية، وأبان أن من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وآبار حمى، وعديدًا من القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران وفي القرى والهجر، بالإضافة إلى عدد من المتنزهات والحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
03:57 PM
للاطلاع على ما يحتويه من آثار تاريخية عريقة
شهد موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران إقبالاً كبيرًا من قبل زوار وسكان المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن موقع الأخدود الأثري يعد من أبرز المواقع الأثرية بالمنطقة ويجذب عديدًا من الزوار من سكان وزوار المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للاطلاع على ما يحتويه من آثار تاريخية عريقة.
وأضاف آل مريح، أن المواقع الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية تشهد زيارات مستمرة خلال الإجازات والعطل الرسمية للاطلاع على ما تحتويه من آثار تاريخية وسياحية جعلتها مقصدًا ووجهة سياحية مميزة.
وأبان أنه تم تكليف موظفين مؤهلين من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة يقدمون شرحًا مفصلاً عما تحتويه تلك المواقع من آثار عريقة أسهمت في جذب الزوار.
وأشار إلى أن المنطقة تحتضن عديدًا من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية، وأبان أن من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وآبار حمى، وعديدًا من القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران وفي القرى والهجر، بالإضافة إلى عدد من المتنزهات والحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية.
، موقع الأخدود الأثري بنجران يجذب الزوار في إجازة عيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365
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