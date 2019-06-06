، بعد يوم من قرار إعادة النهائي.. احتجاز رئيس الاتحاد الأفريقي في باريس ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتورطه في قضية فساد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد تم التحفظ عليه من قبل السلطات الفرنسية للاستماع إلى أقواله في بعض الاتهامات الموجهة إليه بشأن تورطه في قضايا فساد مالي، ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من قرار إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في بلد محايد.

وحسب موقع "سوبر كورة" الإخباري، ذكرت موقع "Jeune Afrique" الفرنسي، أنه تم القبض على أحمد أحمد صباح يوم الخميس في تمام الثامنة والنصف صباحًا، في مقر إقامته بباريس من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية للاستماع إليه في الشكوى المقدمة ضده.

وأشار الموقع إلى أن الشكوى ترتكز في نحو الاتهامات التي وجهها له عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي بشأن بعض التعاقدات التي تخص ملابس الاتحاد الأفريقي وأمور مالية أخرى.