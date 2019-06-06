بالصور.. العواجي يُكرِّم أسر الشهداء باحتفالية الحكامية ‬‬‬

كرَّم رئيس مركز الحكامية، علي بن حسن العواجي، أسر الشهداء ولاعب «ذوي الهمم» عيسى بن حسين حكمي؛ لحصوله على المركز الأول في بطولة المملكة لرفع الأثقال، ضمن بطولة اللجنة البارالمبية السعودية.

جاء ذلك خلال رعايته، مساء أمس الأربعاء، لحفل المركز بمناسبة عيد الفطر المبارك ١٤٤٠هـ، الذي أقيم على مسرح بلدية المضايا، والذي نظمته عدة جهات كالمركز والبلدية ولجان التنمية «المضايا، مزهرة، المرابي» وجمعية الحكامية، بجانب بعض الشباب من أبناء المركز.

حضر الحفل الشيخ علي بن ولي الحكمي شيخ شمل الحكامية والمغافير، والرائد عبدالعزيز بن عبدالله هزازي مدير شرطة المضايا، والمهندس علي بن أحمد عطيف رئيس بلدية المضايا، ومحمد بن حاسر حكمي رئيس المجلس البلدي بالمضايا، ومسؤولي الدوائر الحكومية، والمشايخ والوجهاء والأعيان والأهالي.

وبدأ الحفل الذي قدمه المهندس حسن الحكمي بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وجاء في كلمة رئيس المركز التي بدأها برفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ المملكة من كل سوء، وأن ينصر ويمكن جنودنا بالحد الجنوبي.

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وأشاد العواجي، بدور البلدية والمجلس البلدي ولجان التنمية وجمعية الحكامية في الدفع بعجلة التنمية نحو الأفضل في مختلف المجالات التنموية والخيرية والأنشطة التي تقام على مدار العام.

ثم قُدم أوبريت حمل عنوان «عيد سعيد» مقدم من لجنة التنمية بقرية مزهرة.

وتخلل فقرات الحفل عرض لوحات استعراضية ومسرحية للفرقة راعي الكحيلة ومشاركة فقرة أطفال ومواهب، كما أطلقت الألعاب النارية في سماء المركز والتي أدخلت البهجة والسرور في نفوس الحاضرين.

ثم توالت عقبها الفقرات الترفيهية والشعبية ومسابقات وجوائز للجمهور من تقديم إبراهيم أبو جبل ومحسن بن علا الله حكمي وعلي بن صديق حكمي.

وفي الختام تم تكريم أسر الشهداء، ثم تكريم اللاعب عيسى بن حسين حكمي «ذوي المهم» لحصوله على المركز الأول في بطولة المملكة لرفع الأثقال ضمن بطولة اللجنة البارالمبية السعودية.