بالصور.. أهالي أبوعريش يحتفلون بعيد الفطر بأوبريت «من العايدين» ووصلات إنشادية

احتفل أهالي محافظة أبوعريش بعيد الفطر المبارك، بمشاركة فاعلة في الاحتفالات التي نظَّمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحديقة الشهداء، برعاية المحافظ محمد بن هادي الشمراني .

ورفع محافظ أبوعريش التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأمير منطقة جازان، ونائبه وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستعرض المحافظ، ما تنعم به البلاد المباركة من الأمن والأمان ورغد العيش، وما تحظى به منطقة جازان ومحافظات المنطقة كبقية مناطق المملكة من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، لافتًا النظر إلى الجهود التي تبذلها جميع القطاعات الخدمية بمحافظة أبوعريش لتلبية متطلبات الأهالي واحتياجاتهم في المجالات كافة .

وأشار المحافظ إلى أنَّ الاحتفال بالعيد، يأتي مواكبًا لفرحة الأهالي بهذه المناسبة العظيمة، معربًا عن تقديره للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة وجهودها، في تنظيم الاحتفال، مؤكدًا أنَّ أهالي أبوعريش دائمًا يعشقون التحدي ويبدعون في كل مهمة توكل إليهم .

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وخلال الحفل، تمَّ تكريم الجهات الداعمة والمنظمة للحفل بحضور رئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محد الظافري، ورئيس لجنة التنمية عبده راجحي.

وتجوَّل المحافظ داخل ركن الأسر المنتجة بحديقة الشهداء، وأركان شباب الأعمال في أبوعريش، والتي تأتي دعمًا من اللجنة لمشروعات الأسر والشباب. وشملت الجولة أيضًا ركن «العيد زمان» الذي تنظمه ديوانية أبوعريش الفنية، ضمن فعاليات حفل المعايدة.

وتابع الجمهور الغفير الذي ملأ حديقة الشهداء أوبريت «من العايدين» من كلمات الشاعر خالد العمودي، وألحان وأداء الفنان علي عيسى، وأداء الفنان عبده فتح، كما استمتع الزوَّار باللوحات الفنية المعبرة التي أدهشت الحضور وزادت بهجة العيد فرحًا، كما تضمن الحفل وصلات إنشادية وغنائية للمنشدين أمين حميم، وعبدالعزيز عبدالغني .

وأسهمت الفرقة الكشفية والفرق التطوعية بلجنة التنمية وشباب وفتيات أبوعريش في تنظيم دخول الشباب والعائلات لمقر الحفل ومغادرتهم، إلى جانب مشاركة جميع القطاعات الأمنية وذات العلاقة، ما أسهم في تحقيق النجاح للحفل بشهادة الحضور.