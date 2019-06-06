السعودية اليوم / الإعلام الحربي الليبي : تدمير 3 عربات محملة بذخائر بمحور العزيزية



طرابلس 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، تدمير 3 عربات محملة بذخائر تابعة للمجموعات المسلحة في محور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، ان السلاح الجوي دمر 3 عربات تابعة للحشد الميليشياوي محملة بذخائر بعد رصدها من قبل قواتنا الجوية في محور العزيزية.

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14:39ت م

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