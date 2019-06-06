اجتماعي/ قصائد وعروض شعبية في احتفالات صبيا بالعيد السعيد

صبيا 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

نظمت محافظة صبيا احتفالاً بمناسبة عيد الفطر المبارك , الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة تعليم صبيا وبلدية المحافظة، بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الدواد وعدداً من مسؤولي الدوائر الحكومية ، وذلك بحديقة الملك فهد بصبيا.

وتضمن الحفل كلمة الأهالي القاءها نيابة عنهم الدكتور أحمد إبراهيم العقيلي , حيث رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك مقدما شكره على الدعم الكبير الذي تشهدة المحافظة من خدمات تنموية و تطور سريع في عدة مجالات.

واشتمل الحفل على العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والفقرات والعروض الشعبية التي تشتهر بها المحافظة والمسابقات الثقافية والالعاب الترفيهية بمشاركة الشخصيات الكرتونية.

وفي ختام الحفل كرم المحافظ الدواد القطاعات المشاركة والجهات الداعمة والمشائخ ورئيس وأعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة.

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//انتهى//

14:23ت م

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