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2019-06-06 تقديم نتائج تحقيق الهجوم على ناقلات النفط لمجلس الأمن متابعات الخليج 365 - الرياض من المقرر أن الإمارات والسعودية والنرويج لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس نتائج تحقيق مشترك بشأن الهجمات التي استهدفت أربع ناقلات قبالة سواحل الإمارات الشهر الماضي بحسب نبأ عاجل بثته سكاي نيوز العربية. Advertisements وكانت عناصر تابعة لإيران هاجمت 4 ناقلات نفط قرب ميناء الفجيرة في الإمارات ما تسبب في حدوث أضرار مادية وعدم سقوط ضحايا. واستهدفت الهجمات التي وقعت يوم 12 مايو الماضي ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية. وفي حينه أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة؛ بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية.









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