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2019-06-06 شاهد.. أول فيلم وثائقي عبر التاريخ يصور كسوف الشمس متابعات الخليج 365 - الرياض نشر الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك مقتطفات من أول فيلم وثائقي عبر التاريخ يصور الكسوف الكلي للشمس. Advertisements وقال الزعاق إن الفيلم يعود إلى عام ١٩٠٠م وهو ضمن أرشيف الجمعية الفلكية الملكية البريطانية. ولفت إلى أن هذا الفيلم هو المحاولة الثانية لـ صانع الأفلام “مسكيلين” بينما كانت محاولته الأولى في عام 1898، عندما سافر إلى الهند لتصوير الحدث وسُرق ذلك الفيلم منه ولا يعلم مصيره حتى الآن.









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