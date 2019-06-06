تحذير جديد : مشروبات الطاقة ترفع ضغط الدم وتغير كهرباء القلب

2019-06-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت دراسة نشرت مؤخراً في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين، غيرّت من النشاط الكهربائي للقلب، وزادت من ضغط الدم.

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ووفقاً لمؤلف الدراسة ساشين شاه، أستاذ الصيدلة في كلية الصيدلة والعلوم الصحية في جامعة المحيط الهادئ، فإن مدى هذه التغييرات الكهربائية يُعتبر خفيفاً بشكل عام، ومع ذلك، فالأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة أو يعانون من نوع محدد من أمراض القلب، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لخطر عدم انتظام ضربات القلب عند استهلاكها، لكن خبراء الصحة مثل منظمة الصحة العالمية يقولون إنها “قد تشكل خطراً على الصحة العامة”. وبالنسبة للأطفال، تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأنهم لا يجب أن يستهلكونها.

وتحتوي معظم مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من الكافيين، والسكر المضاف، والفيتامينات مثل فيتامين ب، والمنشطات القانونية مثل غوارانا “نبات ينمو في منطقة الأمازون”، وتورين وهو حمض أميني موجود بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك، والكارنيتين وهي مادة موجودة في الجسم تساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.

يذكر أن سوق مشروبات الطاقة العالمي يواصل النمو، فقد بلغت قيمته 39 مليار دولار في عام 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى 61 مليار دولار بحلول عام 2021.