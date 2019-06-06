درجة الحرارة على مشارف الـ50 في الشرقية

2019-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد، حسين كراني أن تصل درجة الحرارة عظمى إلى ما يقارب 50 مئوية على المنطقة الشرقية.

وقال كراني: تراكم سحابي ممطر على منطقة المدينة، يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالاً حتى تبوك وسواحلها، منطقة الجوف، ويستمر تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46_50 مئوية في الظل خاصة على القطاع الشرقي مع نشاط للرياح.

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وحول توقعات طقس اليوم قال كراني في وقت سابق: ربما الأجواء الجميلة تعايد أقصى الشمال الغربي للمملكة، ولفت إلى أن محافظة حقل ومحيطها وبالذات مرتفعاتها وضعها جميل أما تبوك ومحيطها وغربها فرصها جيدة بينما المرتفعات الغربية لازال وضع الرياح غير إيجابي ربما يتحسن وضعها من الغد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.