"موسم العيد" يقدم أكثر من نصف مليون هدية في كل أنحاء المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم "موسم العيد" في بادرة هي الأولى من نوعها أكبرعدد من الهدايا لرواد العيد في جميع أنحاء المملكة، بلغ عددها أكثر من نصف مليون هدية، شملت الهدايا التذكارية المتنوعة والعاب للأطفال بمختلف الأعمار وغيرها، وتم توزيعها في مدن العيد ومواقع الفعاليات والمراكز التجارية في "هذا العيد" الذي ينطلق للمرة الأولى تحت مظلة "مواسم السعودية" بهوية موحدة وشاملة، تم تصميمها بطريقة إبداعية لإعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد وفي كل مناطق المملكة.

وتعد هذه الهدايا كبادرة نوعية غير مسبوقة تسعى لترسيخ بصمة خاصة ترتبط بذكرى "هذا العيد"، خاصة لدى الأطفال بشكل خاص، وكذلك لجميع أفراد العائلة، وهي أحد مظاهر الفرح التي حرص على نشرها "موسم العيد"، بالإضافة لأكثر من 900 عرض وما يزيد على 300 فعالية، توزعت في كل أرجاء المملكة عبر مسارات عمل عدة، شملت تعزيز "اللمة والفرحة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال"، كما ضمت عددا من الفعاليات التي تقام للمرة الأولى بالمنطقة، مثل العروض الترفيهية العالمية وعروض السيرك الشهيرة، بالإضافة للمسرحيات والعروض الموسيقية والألعاب النارية ومدن العيد وغيرها الكثير.