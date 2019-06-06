محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة بعض أبناء الجالية العربية والإسلامية والمسؤولين اليابانيين أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية السفير نايف بن مرزوق الفهادي، وحضره عدد من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية والدبلوماسيين والمسؤولين اليابانيين. سفارة المملكة باليابان تحتفل بـ"عيد الفطر" بحضور المواطنين والمبتعثين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06 أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية السفير نايف بن مرزوق الفهادي، وحضره عدد من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية والدبلوماسيين والمسؤولين اليابانيين. Advertisements 06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 01:35 PM بمشاركة بعض أبناء الجالية العربية والإسلامية والمسؤولين اليابانيين بمشاركة بعض أبناء الجالية العربية والإسلامية والمسؤولين اليابانيين أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية السفير نايف بن مرزوق الفهادي، وحضره عدد من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية والدبلوماسيين والمسؤولين اليابانيين. ، سفارة المملكة باليابان تحتفل بـ"عيد الفطر" بحضور المواطنين والمبتعثين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة باليابان تحتفل بـ"عيد الفطر" بحضور المواطنين والمبتعثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.