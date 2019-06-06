"كراني": حرارة عظمى على مشارف الـ50 مئوية بالظل في الشرقية

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، استمرار تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": حرارة عظمى على مشارف 50 مئوية.. تراكم سحابي ممطر على منطقة المدينة.. يزداد كثافة كلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وسواحلها، ومنطقة الجوف.
وأضاف: يستمر تمركز محاور الكتلة الحارة على الغربية والشرقية بحرارة عظمى متوقعة ما بين 46- 50 مئوية في الظل؛ خاصة على القطاع الشرقي، مع نشاط للرياح.
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