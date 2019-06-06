«مدني الطائف» يُسيطر على حريق اندلع في حي النزهة بسبب عبث الأطفال

أدَّى عبث الأطفال لاندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية بحي النزهة في الطائف.
واقتصر الحريق على غرفة ومطبخ، حيث تمكَّنت فرق الدفاع المدني من إنهاء هذه الحالة، والسيطرة على الحريق، ونجحت في إجلاء 11 شخصًا من المكان.
ونتج عن الحادث إصابة شخص باختناق، تمَّ علاجه في موقع الحادث من قبل فرق الهلال الأحمر السعودي.
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