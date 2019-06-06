المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية بمدينة العريش

أدانت واستنكرت الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش المصرية، والذي أدَّى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.
وفي بيانٍ لها، قالت سفارة خادم الحرمين في القاهرة: أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي، على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، والذي أدَّى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.
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