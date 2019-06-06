بالصور.. «الأمر بالمعروف» توزِّع هدايا العيد على المواطنين والمقيمين بالرياض

قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بتوزيع هدايا على المواطنين والمقيمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وضمن مشاركته الفاعلة في برامج احتفالات عيد الفطر المبارك ١٤٤٠، قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوزيع هدايا العيد على منسوبي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمرضى المنوَّمين في بعض المستشفيات، وعلى مرتادي مواقع الاحتفالات بمدينة الرياض.

وقد أقام فرع الهيئة عددًا من مشاريع المسؤولية الاجتماعية، ومن ضمنها برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات، وزيارة طلاب المدارس والجامعات، ضمن برامج توعوية بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ورعاية واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.