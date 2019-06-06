خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس تركيا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

