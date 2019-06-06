نفذ فريق أكسجين التطوعي مبادرة «بهجة أكسجين»، برعاية محلات «طريق المحبة»، بمصلى العيد بحي الشفاء بالرياض.
وأوضحت قائدة الفريق، طرفة الحيلان، أن «المبادرة تنطلق من الآية الكريمة: «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ»، صدق الله العظيم.
وأشارت «الحيلان» إلى أن «المبادرة استهدفت الأطفال والأمهات وعمال النظافة من خلال مشاركتهم فرحة العيد، عبر توزيع هدايا وباقات الورد».
وشكرت «الحيلان» محلات «طريق المحبة»، على رعايتهم للمبادرة، ووجهت الشكر لجميع أعضاء فريق المبادرة «التى حققت هدفها الأسمى اجتماعيًّا ومشاركة فرحة العيد كل أهالي الحي».
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أسر وعمال نظافة يستفيدون من مبادرة «أكسجين التطوعي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.