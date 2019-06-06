بالصور.. أسر وعمال نظافة يستفيدون من مبادرة «أكسجين التطوعي»

نفذ فريق أكسجين التطوعي مبادرة «بهجة أكسجين»، برعاية محلات «طريق المحبة»، بمصلى العيد بحي الشفاء بالرياض.

وأوضحت قائدة الفريق، طرفة الحيلان، أن «المبادرة تنطلق من الآية الكريمة: «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ»، صدق الله العظيم.

وأشارت «الحيلان» إلى أن «المبادرة استهدفت الأطفال والأمهات وعمال النظافة من خلال مشاركتهم فرحة العيد، عبر توزيع هدايا وباقات الورد».

وشكرت «الحيلان» محلات «طريق المحبة»، على رعايتهم للمبادرة، ووجهت الشكر لجميع أعضاء فريق المبادرة «التى حققت هدفها الأسمى اجتماعيًّا ومشاركة فرحة العيد كل أهالي الحي».

