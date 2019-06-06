«الغريري» يعايد رعايا السعودية ومنسوبي السفارة بالمغرب

‎أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري، اليوم الأربعاء، حفل معايدة لموظفي السفارة والملاحق والمكاتب التابعة لها والمواطنين السعوديين المقيمين بالمغرب، وذلك في مقر السفارة بالرباط.

ونقل الغريري تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) للحضور، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة باليمن والبركات.