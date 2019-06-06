الحصيني: أمطار متفاوتة على عدة مناطق بالمملكة ودول مجاورة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على عِدَّة مناطق بالمملكة، من اليوم وحتى صباح غدٍ الجمعة.

وكتب الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الخميس إلى صباح الجمعة- إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وصولًا للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق وجنوب الجزيرة العربية».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت في تقريرها لطقس اليوم الخميس، أنَّ الفرصة ما تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، على منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، موضحةً أنَّ الطقس سيبقى من حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنَّ حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمَّا الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

