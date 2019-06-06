السعودية اليوم / المجلس الرئاسي الليبي يعلن غات مدينة منكوية

طرابلس 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية اليوم، مدينة غات مدينة منكوبة نتيجة ما تتعرض له من فيضانات اجتاحتها جراء الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال

وشلت الحياة العامة في المدينة وعطلت جميع مرافقها.

وطالب المجلس في بيان أصدره ووجه إلى وزارات كل من الحكم المحلي، الداخلية، الصحة، المالية، الشؤون الاجتماعية، المؤسسات ذات العلاقة، اتخاذ التدابير كافة للتعامل مع الأوضاع في المدينة

بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي والاجتماعي والخدمات الأخرى المطلوبة، وذلك على نحو عاجل واستثنائي.

Advertisements

// انتهى //

12:43ت م

0024



