طرابلس 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية اليوم، مدينة غات مدينة منكوبة نتيجة ما تتعرض له من فيضانات اجتاحتها جراء الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال
وشلت الحياة العامة في المدينة وعطلت جميع مرافقها.
وطالب المجلس في بيان أصدره ووجه إلى وزارات كل من الحكم المحلي، الداخلية، الصحة، المالية، الشؤون الاجتماعية، المؤسسات ذات العلاقة، اتخاذ التدابير كافة للتعامل مع الأوضاع في المدينة
بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي والاجتماعي والخدمات الأخرى المطلوبة، وذلك على نحو عاجل واستثنائي.
// انتهى //
12:43ت م
0024
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس الرئاسي الليبي يعلن غات مدينة منكوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.