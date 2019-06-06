اعرف الان موعد نزول الرواتب 1440 شهر يونيو وباقي العام بالمملكة العربية السعودية

موعد نزول الرواتب 1440 مما لا شك فيه أن موعد صرف الرواتب هو أمر يشغل بال الكثير من الموظفين في المملكة العربية السعودية، كما تم تحديدها ستكون اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، ولقد تعاونت الحكومة السعودية مع مؤسسة النقد السعودي لاعتماد طريقة صرف الراتب وفقاً للأبراج الشمسية، ويرجع سبب تغيير طريقة صرف الرواتب لكي تلائم مواعيد صرف الرواتب وتوقيت السنة المالية التي تبدأ كل عام في شهر يناير/كانون الثاني.

موعد نزول الرواتب 1440.

بعد عدة مطالبات كثيرة من قِبل المواطنين السعوديين بضرورة تعديل موعد صرف الرواتب 1440 بـ وزارة المالية السعودية والمطالبة بعودتها كما في السابق صدر أوامر ملكية لكي تضمن راحة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والأن نتعرف على موعد نزول الراتب بالتفصيل, كما يمكنكم معرفة جدول صرف الرواتب الجديد 1440 بالميلادي والهجري

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جدول صرف الرواتب ميلادي وهجري 2019.

إذا كان موعد صرف الراتب يوم الجمعة فإنه يتم إيداع الراتب يوم الخميس ، وإذا كان الراتب يوم السبت فإنه يتم إيداع الراتب يوم الأحد لإن يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية, أما بالنسبة لأيام الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى يتم تقديم موعد صرف الرواتب في أغلب الأحيان.

راتب شهر رمضان ( مايو )

الإثنين 1440/09/22هـ الموافق 2019/05/27م راتب شهر شوال ( يونيو )

الخميس 1440/10/24هـ الموافق 2019/06/27م راتب شهر ذو القعدة ( يوليو )

الأحد 1440/11/25هـ الموافق 2019/07/28م راتب شهر ذو الحجة ( اغسطس )

الثلاثاء 1440/12/26هـ الموافق 2019/08/27م راتب شهر محرم ( سبتمبر )

الخميس 1441/01/28هـ الموافق 2019/09/26م راتب صفر ( اكتوبر )

الأحد 1441/02/28هـ الموافق 2019/10/27م راتب شهر ربيع الأول ( نوفمبر )

الأربعاء 1441/03/30هـ الموافق 2019/11/27م راتب شهر ربيع الآخر ( ديسمبر )

الخميس 1441/04/29هـ الموافق 2019/12/26م

ما هو موعد صرف الراتب شهر يونيو 2019؟

ظهرت الكثير من التساؤلات حول موعد نزول راتب شهر شوال 1440 هـ والذي سيتم صرفه خلال شهر يونيو، حيث أن وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي هي من ستقرر مواعيد إيداع رواتب موظفين الدولة, موعد صرف رواتب موظفين القطاع العام سيوافق يوم الخميس يوم 27 يونيو الموافق ليوم 24 شوال 1440.

الجدير بالذكر أنه بمجرد نزول وإيداع الرواتب بالحسابات البنكيه , يتم على الفور ارسال رسالة نصيه SMS على جميع ارقام هواتف الموظفين بالمملكة , وفي نص الرساله فانها تفيد بإتمام عملية الايداع في الحساب البنكي.

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