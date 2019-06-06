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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدد من المناطق تتواصل حتى صباح غد الجمعة.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس إلى صباح الجمعة - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق وجنوب الجزيرة العربية.
الحصيني عن طقس ثالث أيام العيد: أمطار متفاوتة على هذه المناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدد من المناطق تتواصل حتى صباح غد الجمعة.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس إلى صباح الجمعة - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق وجنوب الجزيرة العربية.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
12:36 PM
توقع أن تكون من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح يوم غد
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدد من المناطق تتواصل حتى صباح غد الجمعة.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس إلى صباح الجمعة - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق وجنوب الجزيرة العربية.
، الحصيني عن طقس ثالث أيام العيد: أمطار متفاوتة على هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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